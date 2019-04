Salvatore Vassallo zeigt klare Kante! Am Sonntag flimmerte das große Finale von Temptation Island über die Bildschirme – und dabei sorgte vor allem der Muskelmann für ordentlich Gesprächsstoff: Obwohl er während der Show mit Christina Dimitriou liiert war, flirtete er mit Verführerin Anastasiya Avilova (30), was das Zeug hält. Während des Finales kam es sogar zum Kuss zwischen den beiden. Doch wie ging es nach der Show weiter zwischen Salva und seinen Mitbewohnern aus der Villa: Hat der Draufgänger auch nach den Dreharbeiten noch Kontakt zu seinen Kollegen?

Wer glaubt, dass es nach Drehschluss zwischen Salva und Anastasiya weiter heiß herging, der irrt. "Keine der Frauen war mir jemals wichtig und dementsprechend kann ich auch sehr gut auf die verzichten", erklärte der 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash und betonte weiter: "Vor allem auf Giulie kann wohl jeder verzichten." Mit seinen männlichen Kollegen stehe er hingegen weiterhin in Kontakt – bis auf eine Ausnahme: "Der Niemand James, der ständig versucht, durch mich weitere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erzielen, ist wohl der Inbegriff von der Sorte Mensch, die absolut niemand auf dieser Welt braucht", zeigte sich Salvatore unversöhnlich.

Der Grund für seine Abneigung gegen James Jennings: Seine mittlerweile Ex-Freundin Christina verstand sich während der Dreharbeiten bestens mit dem Barkeeper, was Salvatore schon damals missfiel. Bereits während der Sendung hatte Salva kein gutes Haar an seinem Nebenbuhler gelassen. "Der ist wie ich in unsportlich, fett und dumm", lästerte er über den Verführer.

