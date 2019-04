Vor einer Woche schockten Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) ihre Community mit ihrem Liebes-Aus. Bei Bachelor in Paradise hatten sich die beiden kennen und lieben gelernt – ihre Beziehung hielt jedoch nur ein Dreivierteljahr. Nach der Trennung offenbarte der ehemalige Promi Big Brother-Bewohner, dass er zu Beginn seines Techtelmechtels mit der Brünetten noch mit anderen Frauen intim geworden sei. Die Fans der 25-Jährigen starteten daraufhin einen Shitstorm gegen Johannes. Jetzt setzt sich Yeliz jedoch für ihren Ex ein!

In ihrer Instagram-Story spricht die TV-Schönheit Klartext: "Mir geht es wirklich nicht gut, aber noch schlechter geht es mir, wenn ich die Kommentare lese, zum Beispiel unter Johannes' Foto oder auch, was er für Nachrichten bekommt. Manche sind da schon echt fies und ich muss zugeben, da blutet wirklich mein Herz." Ihr sei bewusst, dass viele Frauen mitfühlen, weil sie gerade das Gleiche durchmachen oder schon einmal durchgemacht haben. Trotzdem appelliert sie an ihre Follower: "Ich möchte euch einfach darum bitten, dennoch nett zu sein. Ihr könnt ihn gerne sch***e finden. Ich finde ihn momentan auch sch***e, auch wenn ich ihn liebe. Also, ich liebe ihn wirklich!"

Yeliz wisse genau, wie sich ihr Verflossener wegen solcher Hassbotschaften fühle: "Ich habe das monatelang auch durchgemacht und habe auch diese bösen Nachrichten bekommen und das hat echt an mir genagt. Das hat mir so oft das Herz gebrochen. Ich habe auch so viel geweint deshalb", gesteht die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Star

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc im Februar 2019

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller, 2019

