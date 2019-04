Heiß, heißer, Kim Kardashian (38)! In der Vergangenheit ließ sich die Kurven-Queen schon häufiger für diverse Magazine ablichten – mal super-sexy mit knapper Bekleidung, mal eng umschlungen mit Ehemann Kanye West (41). Doch ihre neuste Fotostrecke für die Mai-Ausgabe der US-amerikanischen Vogue ist etwas ganz Besonderes! In dieser posiert der Reality-Star nämlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinen drei süßen Kids North (5), Saint (3) und Chicago (1)!

Auf einer Aufnahme in der Fotostrecke posieren Kim und ihre Kinder in einer Küche – und dabei zeigt sich vor allem die 38-Jährige gewohnt sexy! Mit einem enganliegenden, orangefarbenen Seidenkleid setzt sie ihre Kurven perfekt in Szene und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Die fünfjährige North sitzt auf dem Bild mit Zwergspitz Sushi lächelnd auf einer Kücheninsel und posiert dabei fast schon selbst wie ein Model. Anders sieht es hingegen bei ihren Geschwistern aus, denn Saint und Chicago scheinen gar keine Lust auf das Fotoshooting zu haben. Die beiden sitzen in Mini-Cabrios, und während die kleine Chicago voller Bewunderung zu ihrer Mutter aufblickt, sitzt Saint mit offenem Mund in dem kleinen Auto – so, als würde er schreien!

Nicht nur die Bilder von Kim und ihren Kids sorgt bei den Fans für eine Überraschung, sondern auch das Interview, das sie gegeben hat. In diesem hat der Social-Media-Star verraten, dass sie Jura studiert – um in die Anwalts-Fußstapfen ihres Vaters Robert Kardashian Sr. (✝59) zu treten.

Vogue USA, Photographed by Mikael Jansson Kim Kardashian auf dem Cover der US-amerikanischen Vogue

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder North und Chicago West

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

