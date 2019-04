Sie hätte am liebsten eine richtige Großfamilie! Im Oktober vergangenen Jahres ist Kate Hudson (39) zum dritten Mal Mutter geworden. Obwohl sich die Schauspielerin erst vor Kurzem eine kleine Mama-Pause gewünscht hatte, scheint sie das mittlerweile schon wieder vergessen zu haben. Wenn es nach der Hollywoodschönheit geht, würde sie gern noch mehr Kinder haben: Eine Fußballmannschaft reicht Kate da aber offenbar nicht aus!

In der amerikanischen Sendung The Rachael Ray (50) Show plauderte die 39-Jährige aus, dass sie nichts dagegen hätte, noch mehrere Male eine Babykugel zu haben: “Ich würde gern 100 Kinder haben. Ich liebe es, schwanger zu sein.” Ihre letzte Schwangerschaft mit Tochter Rani sei allerdings “ziemlich brutal” gewesen. Sie habe nichts Schweres tragen und nicht einmal die Treppe hochgehen können. All das scheint Kate allerdings nicht mehr zu interessieren, wenn sie an ihre Nachwuchsplanung denkt: “Aber ich würde trotzdem noch mal schwanger werden! Ich liebe es einfach.” Was wohl ihr Schatz Danny Fujikawa (32) von Kates Plänen hält?

Bereits vor einigen Tagen hatte die Blondine im Good Morning America-Interview verraten, dass sie die Zeit mit ihren beiden Söhnen und ihrem Mädchen trotz des ganzen Baby-Stresses einfach nur genieße: “Die Jungs mit ihr zu sehen. Ich fühle mich jeden Tag, als könnte ich in Tränen ausbrechen.”

Instagram / katehudson Kate Hudson und Danny Fujikawa mit Töchterchen Rani, März 2019

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Mai 2017

Instagram / katehudson Kate Hudsons Kinder, März 2019

