Bei Anne Wünsche (27) und Henning Merten ist die Harmonie verflogen. Im Januar gab das Paar völlig überraschend seine Trennung bekannt. Doch ihrer gemeinsamen Kinder wegen blieben die beiden zunächst noch in der gemeinsamen Wohnung wohnen. Inzwischen haben Anne und Henning aber auch das Projekt Zusammenleben trotz Liebes-Aus beendet. Doch damit nicht genug: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Ex haben inzwischen auch so gut wie keinen Kontakt mehr!

Das verriet Anne nun im Gespräch mit Promiflash. "Wir haben nur noch Kontakt, wenn es um die Kinder geht. Also es gibt nichts Persönliches mehr, wir sehen uns eigentlich auch gar nicht mehr", stellte die Schauspielerin klar. Selbst wenn sie die Kinder mal zu ihm gibt oder Henning sie wieder nach Hause bringt, halten sie sich offenbar kaum im selben Raum auf.

Dieser Zustand sei für Anne momentan jedoch total in Ordnung, wie sie weiter erklärte. "Ich glaube, für uns ist es so gerade am besten, weil es einfach alles so frisch ist", betonte sie. "Es sind so viele Dinge vorgefallen, dass wir uns, glaube ich, noch nicht wirklich in die Augen gucken können. Das braucht einfach noch ein bisschen." Sie sei sich aber sicher, dass sie in Zukunft irgendwann wieder gemeinsam Geburtstage oder andere Anlässe feiern könnten.

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Schauspielerin

Facebook / Anne Wünsche Henning Merten und Anne Wünsche, YouTube-Ex-Paar

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche, YouTuberin

