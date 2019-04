Für Benjamin Piwko (39) kann es bei Let's Dance nicht besser laufen! Der gehörlose Kandidat tanzte sich mit seiner Partnerin Isabel Edvardsson (36) bereits in die Herzen der Fan. Auch in der vergangenen Liveshow bewiesen die beiden mit ihrem Paso Doble, wie gut sie harmonieren, und sahnten 26 Jury-Punkte ab. Isabel ist total stolz auf die Leistung des Schauspielers. War Benjamin in dieser Woche besonders motiviert, weil er den Tanz einem ganz besonderen Menschen widmete?

Im Promiflash-Interview offenbarte Benjamin, wer Sascha ist – der Mensch, für den er am vergangenen Freitag tanzte: "Sascha war mein bester Freund und er war für mich ein besonderer Mensch." Er hätte ein sehr großes Herz gehabt und Benjamin hätte mit ihm über alles reden können. Auch als er krank geworden war und ein Tumor durch seinen Körper gestreut hatte, wich Benjamin nicht von seiner Seite und pflegte ihn bis zum Schluss.

Doch nicht nur mit seinem Tribut an seinen Kumpel sorgte Benjamin in dem Tanz-Wettbewerb für einen emotionalen Moment: Das Publikum überraschte den Teilnehmer nach einem Auftritt mit Applaus in Gebärdensprache. "Es war absolute Stille, aber die Menschen haben uns Aufmerksamkeit gegeben und uns angeschaut", beschrieb Isabel Promiflash die Situation, die sie sogar zu Tränen rührte.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko im April 2019

Anzeige

ActionPress_Bieber, Tamara Benjamin Piwko 2019

Anzeige

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de