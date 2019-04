Kit Haringtons (32) Karriere begann erst mit seinem Job bei Game of Thrones! Seit dem Start der Fantasy-Fernsehserie im Jahr 2011 mimt der Lockenschopf eine der beliebten Hauptfiguren, den König des Nordens Jon Schnee. Mit dem Erfolg der HBO-Reihe katapultierte sich der 32-Jährige auch in die Elite Hollywoods. Doch wer hätte gedacht, dass Kit zuvor noch nie vor einer Filmkamera gestanden hatte! Das verriet der Serienheld auf einer Convention in Berlin!

Auf der Walker Stalker Convention in der deutschen Hauptstadt plauderte Kit über die anstehende letzte Staffel und seine Rolle. Dabei offenbarte er, dass er vor "Game of Thrones" praktisch keine Erfahrung hatte. Denn eigentlich absolvierte der Brite eine Ausbildung speziell fürs Theaterspielen: "Ich habe in England drei Jahre auf einer Theater-Schauspielschule studiert. Danach habe ich zuerst in einem Theaterstück mit dem Titel 'War Horse' mitgespielt. 'Game of Thrones' war dann mein erster Film- oder TV-Job. Ich hätte mir keinen besseren Start wünschen können", berichtete Kit glücklich.

Von seiner Rolle Jon Schnee musste sich Kit bereits vor fast einem Jahr verabschieden. Die Dreharbeiten zur achten und finalen Season waren bereits im Juli 2018 beendet worden. Seit dem 15. April werden nun die letzten Episoden der beliebten Serie Woche für Woche ausgestrahlt.

United Archives GmbH/ActionPress Liam Cunningham, Kit Harington, Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 7

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Kit Harington bei den "Emmy Awards" 2014

Anzeige

Prideofgypsies / Instagram Kit Harington und Jason Momoa vor dem Requisit des eisernen Throns, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de