Diese Frau ist im Moment nicht zu stoppen! Jennifer Lopez (49) wird mit zunehmendem Alter offenbar immer erfolgreicher: ganz gleich, ob es ihre Beziehung zu Alex Rodriguez (43), ihre Musikkarriere oder ihre Erfolge als Schauspielerin betrifft. Da ist es doch nur logisch, dass auch J.Los neuer Film "Hustlers" mit großer Spannung erwartet wird. Jetzt verriet die zweifache Mama den heiß ersehnten Filmstart.

Auf Instagram offenbarte die 49-Jährige: "Richtig. 13. September. 'Hustlers' kommt in ein Kino in deiner Nähe." Deutsche Fans müssen sich allerdings noch ein klein wenig länger gedulden. Denn wann genau der Film bei uns in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. Dass der Streifen so gehypet wird, liegt vermutlich auch an den Darstellern: Neben J.Lo stehen Cardi B (26), Lili Reinhart (22), Constance Wu und Julia Stiles (38) vor der Kamera – Frauenpower XXL also.

In dem Post ist J.Lo übrigens mitten in der Nacht während einer Drehpause im New Yorker Luxuskaufhaus "Bergdorf Goodman" zu sehen. Die Hollywood-Größe sieht auch um drei Uhr morgens top gestylt aus und ist bestens gelaunt. Das sehen auch die Fans so. "Du bist ehrlich eine der schönsten Frauen der Welt – innerlich und äußerlich", kommentiert ein Fan das Video.

Instagram / jlo Jennifer Lopez am Set von "Hustlers"

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Bikini

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

