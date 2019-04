Will sich Britney Spears (37) endgültig aus dem Rampenlicht zurückziehen? Die Sängerin lässt sich erst kürzlich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Auslöser für den Zusammenbruch war der kritische Gesundheitszustand ihres Vaters Jamie Spears (66). Im Zuge ihrer Auszeit sagte die Pop-Prinzessin sogar ihre Show in Las Vegas ab – aber wird sie je wieder auftreten? Neuesten Gerüchten zufolge soll die Musikerin über ein Karriere-Aus nachdenken.

Wie Radar Online berichtet, soll Britney mit dem Gedanken spielen, sich zur Ruhe zu setzen. Offiziell hieß es bisher, dass sich die 37-Jährige Zeit für sich nehmen wolle. Doch ein Insider behauptete nun, dass die Blondine vielleicht nie auf die große Bühne zurückkehren wolle. "Sie wird alles tun, was nötig ist, um gesund zu werden. Und falls das bedeutet, dass sie nicht mehr performen darf, dann ist das eben so", erklärte die anonyme Quelle in dem Podcast Straight Shuter.

Egal, welche Entscheidung die "Lucky"-Interpretin für ihre Zukunft treffen mag – sie kann sich auf die Unterstützung ihrer Familie und Freunde verlassen. "Denen ist es egal, wie viel Geld sie dadurch verliert. Sie hat ohnehin schon mehr Kohle, als sie ausgeben kann und sucht nun verzweifelt nach etwas, das sie nicht mit Geld kaufen kann: Glück", betonte der Insider weiter.

VT/HJW/SJ/Splash News Jamie und Britney Spears

SplashNews.com Musikerin Britney Spears während eines Auftritts in Las Vegas 2017

Instagram / britneyspears Popsängerin Britney Spears und Fitnessmodel Sam Asghari

