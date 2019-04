Erst traute Zweisamkeit und plötzlich wieder Single-Dasein! Vor wenigen Monaten machten Sylvie Meis (41) und Filmproduzent Bart Willemsen ihr Liebes-Glück offiziell. Seitdem turtelten die beiden immer wieder in der Öffentlichkeit. Zuletzt wurde sogar über eine baldige Verlobung spekuliert. Am Samstag feierte das Model seinen Geburtstag allerdings ohne Bart – und prompt kamen Trennungsgerüchte auf. Jetzt gibt Sylvie in einem Interview bekannt, dass sie tatsächlich wieder solo ist!

Im Gespräch mit Bunte sagt die gebürtige Niederländerin: "Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat." Allzu hart scheint sie die Trennung aber nicht getroffen zu haben. An ihrem Ehrentag postete die Beauty zahlreiche Fotos auf ihrem Instagram-Profil und zeigte sich im knappen Bade-Outfit. "Feier gerade ganz natürlich im Bikini und einem Haufen Glitzer – was sonst", schrieb sie.

Einer ihrer langjährigen Weggefährten will wissen, was Sylvie zu ihrem großen Liebes-Glück fehle: "Dieter Bohlen sagt, ich bräuchte einen 50-jährigen kernigen Typen", erzählte die Moderatorin in einem Interview im September. Vor allem solle der Mann an ihrer Seite treu und verlässlich sein, habe der Pop-Titan behauptet.

P.Hoffmann/WENN.com Bart Willemsen und Sylvie Meis 2019

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen bei einem Spaziergang durch Hamburg, 2019

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis an ihrem 41. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de