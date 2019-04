Auch diese Beziehung der RTL-Moderatorin ist nun Geschichte. Erst im Dezember war Sylvie Meis (41) mit ihrer Liebe zu Bart Willemsen an die Öffentlichkeit gegangen. Seitdem turtelten die beiden Niederländer superglücklich miteinander, was die aktuellen Neuigkeiten so überraschend macht. Die Dessous-Unternehmerin hat offiziell die Trennung von dem Filmemacher bekannt gegeben. Dabei wirkte das Paar vor einem Monat noch total verliebt!

Bei der Premiere des Films "Misfit" in Hamburg Anfang März präsentierten sich die Blondschöpfe wie ein Herz und eine Seele. Minutenlang posierten sie freudestrahlend für die anwesenden Fotografen, ließen sich zu dem einen oder anderen öffentlichen Schmatzer hinreißen und alberten herum. Es sollte der erste und letzte Paarauftritt auf einem roten Teppich werden.

Da die beiden bei der Veranstaltung identische Ringe trugen, kamen sofort Hochzeitsgerüchte auf. Sylvies Management dementierte jedoch: Sie seien definitiv keine Ehepartner. Dennoch wurde heiß spekuliert, ob die zwei demnächst in eine gemeinsame Wohnung ziehen würden. Überrascht euch das Beziehungs-Ende? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Bart Willemsen und Sylvie Meis im März 2019

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Ex-Freund Bart Willemsen

P.Hoffmann/WENN.com Bart Willemsen und Sylvie Meis 2019

