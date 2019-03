Sie hat es wieder schwer erwischt – und nun soll es auch jeder sehen! Sylvie Meis (40) und Bart Willemsen sind im Liebesrausch. Erst im Dezember hatte die TV-Schönheit ihre Beziehung mit dem niederländischen Filmproduzenten öffentlich gemacht, am Set der Teenie-Komödie "Misfit" lernten sich die beiden kennen. Sylvie gab darin ihr Schauspiel-Debüt. Jetzt zeigte sich das Paar bei der Filmpremiere des neuen Streifens erstmals zusammen in der Öffentlichkeit!

Heftig turtelnd schlenderten Sylvie und ihr 29-jähriger Lover über den Red Carpet in Köln. Dabei lehnte sich die Moderatorin an die Schultern ihres Liebsten und küsste ihn. Sylvie verriet, dass ihr während der Dreharbeiten eine Szene ganz besonders ihm Gedächtnis hängen blieb. "Ich stand auf einem Podest und habe den Moderator des Supertalents angekündigt. Und ich würde sagen, dass ich mich während dieser Szene so halb verliebt habe", erzählte das Model im Gespräch mit Boulewahr. Sie und Bart hätten Blickkontakt gehabt und dann auch das erste Mal miteinander gesprochen.

Aus ihrer Verliebtheit macht Sylvie schon seit einigen Monaten keinen Hehl mehr. Immer wieder postete sie auf ihrer Instagram-Seite Pärchen-Pics von sich und ihrem Freund. Zuletzt teilte sie ganz intime Einblicke aus einem gemeinsamen Liebes-Urlaub in Mexiko.

P.Hoffmann/WENN.com Bart Willemsen und Sylvie Meis im März 2019

P.Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis und Bart Willemsen in Köln

P.Hoffmann/WENN.com Bart Willemsen und Sylvie Meis 2019

