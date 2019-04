Vanessa eckt bei Germany's next Topmodel immer wieder mit ihrer überaus selbstbewussten Art an. Nicht zuletzt in der vergangenen Folge hatte die Rothaarige mit ihrer Attitude einen potenziellen Kunden bei einem Casting in Amsterdam vergrault. Auf den Profi-Fotografen wirkte Vanessa sehr frech und er entschied sich am Ende für ihre Kontrahentin Cäcilia. Gegenüber Promiflash verriet die 18-Jährige, was sie über die Reibungen zwischen Vanessa und dem Fotografen denkt.

Cäcilia erklärte sich die Job-Pleite ihrer Konkurrentin mit ihrem Charakter: "Sie ist eine sehr selbstbewusste Frau. Sie weiß, wer sie ist und sie zeigt es auch und das kommt vielleicht nicht bei allen gut an", offenbarte sie im Promiflash-Interview. Allerdings findet die Freiburgerin, dass Vanessa auch weiterhin einfach sie selbst sein sollte. "Es kommt drauf an, mit wem man redet und wie es bei den Personen dann eben ankommt im Endeffekt", schilderte die brünette Beauty.

Doch der Kunde steht mit seiner Meinung über Vanessa nicht alleine da. Auch Modelmama Heidi Klum (45) kritisierte das Nachwuchs-Model bereits: "Gesunde Selbstwahrnehmung würde dir guttun. Ich finde es gut, dass du selbstsicher bist. Aber es funktioniert nicht immer, so gut zu sein, wie man sich das wünscht", fand sie klare Worte für ihren Schützling.

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stan

Instagram / caecilia.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

