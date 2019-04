Am 26. Februar 2019 brachte sie ein kleines Mädchen zur Welt – eineinhalb Monate später sieht man das April Love Geary (24) kaum mehr an. Auf dem Spiegel-Selfie in sexy Dessous, das die 24-Jährige auf Social Media mit ihren Followern teilte, sieht die frischgebackene Mutter absolut unglaublich aus – und das nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes, der kleinen Lola.

Nicht nur, dass die Zweifachmutter und Partnerin von Musiker Robin Thicke (42) bereits wieder megagut in Form ist: Das Model wählte auch die perfekt passende Unterwäsche aus, um ihren Fans in ihrer Instagram-Story zu zeigen, wie schnell man als Mutter zurück zu seiner Figur finden kann. April trug einen BH mit Animal-Print, der mit breiten schwarzen Spitzenbändern versehen war. Dazu kombinierte sie ein passendes Höschen – im Leo-Look.

Der sexy Style gab auch den Blick auf die Linea nigra frei, die dunkle Linie, die während der Schwangerschaft häufig unter dem Bauchnabel erscheint. Aber das schien die Beauty keineswegs zu stören, denn auch der restliche Look wirkte sehr natürlich. Ohne Make-up und mit offenen, ungestylten Haaren präsentierte sich die Brünette stolz der eigenen Handykamera.

Instagram / aprillovegeary April Love Geary

Instagram / aprillovegeary April Love Geary mit ihren beiden Töchtern im Krankenhaus

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke mit ihren Kindern

