Die Spannung steigt! Ende März hatten die Macher von Gute Zeiten, schlechte Zeiten angekündigt, dass die Fans der Daily am 30. April 2019 eine Sonderfolge in Spielfilmlänge und eine spezielle Doku erwarten wird. Nun dürfte sich die Vorfreude der Serien-Liebhaber noch einmal deutlich steigern. Denn: Bereits zwei Wochen vor dem großen Tag veröffentlichte der Sender jetzt eine Vorschau zur XXL-Folge!

Wie der Clip andeutet, werden darin die Serienfiguren Katrin Flemming (Ulrike Frank, 50), Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58), Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 30) und Yvonne Bode (Gisa Zach, 44) im Zentrum der Handlung stehen. Fans der Vorabendserie wissen, dass diese vier Charaktere bereits seit einigen Wochen in Konflikte und Intrigen verstrickt sind. "Wer hält am Ende alle Fäden in der Hand?", kommentiert eine Stimme die Schnittbilder aus dem Off und deutet damit an, dass die angebahnte Auseinandersetzung wohl einen Höhepunkt erreichen wird.

Wer den Machtkampf für sich entscheiden wird, verrät das Kurzvideo noch nicht. Allerdings scheint diese Entscheidung wohl insbesondere zwischen Katrin und Yvonne ausgetragen zu werden. Denn in der Vorschau kassiert Katrin von Yvonne eine gewaltige Ohrfeige und reagiert darauf mit einer knallharten Drohung!

