Er bricht zu neuen Ufern auf! Mit Hits wie "Ein Bett im Kornfeld" oder "Barfuß durch den Sommer" mauserte sich Jürgen Drews (74) bereits vor Jahrzehnten zu einem der größten Stars der deutschen Schlagerszene. Mehr als 40 Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Songs scheint der "König von Mallorca" nun Lust auf eine neue Herausforderung zu verspüren. Jürgen möchte sich offenbar als Schauspieler in der Serie Rote Rosen versuchen!

Wie ARD in einem offiziellen Statement bestätigt, wird der 74-Jährige noch im kommenden Sommer bei "Rote Rosen" über den Bildschirm flimmern. Dabei wird der Schlagersänger aller Voraussicht nach sich selbst verkörpern. Nach Angaben des Senders wird Jürgen in der Serie für ein Konzert nach Lüneburg reisen und da einige Abenteuer erleben, unter anderem mit seiner früheren Muse Erika Rose.

Laut dem ARD wird Jürgen voraussichtlich am 9. Juli 2019 um 15:10 Uhr zum ersten Mal in der Serie auftauchen. Insgesamt soll der Schlagersänger in vier Episoden zu sehen sein.

ARD / Nicole Manthey Jürgen Drews bei "Rote Rosen"

Anzeige

Getty Images Jürgen Drews im März 2015 in Hannover

Anzeige

Getty Images Jürgen Drews im Juni 2015 in Chemnitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de