Da bleibt einem glatt der Mund offen! Als ehemaliges Boxenluder, Playmate, Fotomodell und Erotik-Roman-Autorin hat Katie Price (40) bislang keine Berührungsängste an den Tag gelegt, wenn es um Themen wie Erotik oder Sex geht. Doch jetzt verstörte die fünffache Mutter nicht nur ihre Fans, sondern gleich noch ihre Familie dazu. Denn Katie ließ sich im Beisein von Mama Amy während einer Massage zu einem "kosmischen Orgasmus" bringen – noch dazu vor laufender Kamera!

Dieser pikante Vorgang wurde am Montag (15. April) minutiös in der Reality-Show "My Crazy Life" dokumentiert. Für diesen neuen Höhepunkt im Leben der 40-Jährigen sorgte eine ganzheitliche Therapeutin, die darauf spezialisiert ist, über bestimmte Massage-Techniken Stress und Lebenssorgen abzubauen. Nachdem die experimentierfreudige Britin – komplett bekleidet und zugedeckt – auf einer Liege Platz genommen hatte, teilte ihr die Therapeutin mit, während der Behandlung könnten "überwältigende Gefühle der Liebe" auftreten. Katies eher unpassende Frage "So etwas wie ein Orgasmus?" sorgte dann doch für etwas Stirnrunzeln bei Mama Amy. Die Therapeutin entgegnete entspannt: "Ja, ein kosmischer Orgasmus."

Tatsächlich gab Katie nach der Massage an, vor allem im Bauch ein aufregendes Gefühl gespürt zu haben. Die Therapeutin erklärte, dabei würde es sich um Katies Zukunft handeln und ihr stünde ein neuer Lebensabschnitt bevor. Was sagt ihr zu Katies besonderer Massage? Stimmt ab!

Getty Images Katie Price im Dezember 2015 in London

Anzeige

WeirPhotos / SplashNews.com Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

SplashNews.com Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de