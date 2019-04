Bella Hadid (22) zeigt, was sie hat! Die Victoria's Secret-Beauty urlaubt zurzeit mit ihrem Freund The Weeknd (29) in einer wahren Traum-Location. Immer wieder macht sie ihre Follower mit Pics von weißen Sandstränden und azurblauem Meer eifersüchtig. Ihre neueste Bilderstrecke treibt ihre Fans aber sicherlich nicht zu Eifersuchtsanfällen, sondern bringt sie wohl eher in Wallungen: Bella postet megaheiße Bikini-Pics mit einem XXL-Ausschnitt!

Nur mit einem Baywatch-roten Bikini und einer Schwimmweste bekleidet, schaut die 22-Jährige auf ihren Instagram-Bildern verführerisch in die Kamera. Im Hintergrund sieht man das traumhafte Meer – das dürfte allerdings den wenigsten Fans aufgefallen sein. Der absolute Blickfang ist nämlich ganz klar Bellas Hammer-Dekolleté, das sie auf den Fotos perfekt in Szene setzt. "Bis auf Weiteres werde ich in der Mitte des Ozeans auf einem Jet Ski bleiben", schrieb die Laufstegschönheit in ihrem Post.

Dass die Schwester von Topmodel Gigi Hadid (23) kein Problem mit viel nackter Haut hat, ist schon lange kein Geheimnis. Immer wieder wird Bella von ihrem Liebsten in sexy Dessous und ziemlich heißen Posen abgelichtet.

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid im Urlaub

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid

