Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) feierten Weihnachten in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung. Das Topmodel und der Musiker sind erst kürzlich in einem New Yorker Luxusapartment zusammengezogen. Ein Christbaum durfte dort natürlich nicht fehlen und der fiel dank enormer Deckenhöhe wirklich riesig aus. Auf einem Xmas-Schnappschuss war es jedoch nicht der reichlich geschmückte Baum, der alle Blicke auf sich zog – es war Bella in BH!

An diese sexy Aussichten darf sich The Weeknd von nun an wohl gewöhnen! Einzig und allein in weißen Dessous dekorierte seine Liebste das Wohnzimmer mit großen XXL-Ballons. Dazu trug Bella ganz unschuldig und mädchenhaft zwei Zöpfe. Rechts im Bild dominiert die gigantische Tanne, die bis unter die Decke reichte – und auf die der "Starboy"-Interpret in seiner Bildbeschreibung einging: "Wie lange sollte man den Baum stehen lassen?", fragte er seine Community ironisch auf Instagram.

Eine Antwort gab es prompt von Schauspielerin Ruby Rose (32): Der Orange Is the New Black-Star wurde allerdings durch Bellas heißen Hintern ebenso vom Nadelgewächs abgelenkt, wie so manch anderer Insta-User, der den Beitrag kommentierte: "Da ist ein Baum auf dem Foto?", amüsierte sich Ruby.

Splash News Bella Hadid und The Weeknd

Instagram / theweeknd Bella Hadid in Dessous an Weihnachten 2018

Instagram / bellahadid The Weeknd an Weihnachten 2018

