Prinzessin Eugenie (29) ist dafür bekannt, die Modewelt mit ihren extravaganten Looks zu spalten. Vor allem der außergewöhnliche Fascinator, mit dem sie auf Prinz Williams (36) und Herzogin Kates (37) Hochzeit erschien, dürfte den meisten Fans wohl noch in Erinnerung sein. Doch auch mit ihrem neuesten Outfit sorgte sie für Aufsehen: Eugenie präsentiert sich in einem bunten und berüschten Blumenkleid!

Ob Eugenies Style nun gefällt oder nicht – Frühlingsstimmung kommt bei ihrem bunt gemusterten Blumen-Look in jedem Fall auf. Den trug die Royal am Donnerstag in Windsor, wo sie zusammen mit der Queen den traditionellen Gründonnerstags-Gottesdienst besuchte. Doch wäre das Kleid allein schon aufgrund des Musters ein absoluter Hingucker gewesen, fiel es mit den Rüschen am Kragen, den Ärmeln und dem Saum noch stärker auf.

Die Königin stand ihrer Enkelin in Sachen Gute-Laune-Outfit allerdings in nichts nach. Sie zeigte sich in einem knallgelben Mantel mit passendem Hut. Darunter blitzte ein grünes Kleid mit bunten Punkten hervor – keine Frage also, woher Eugenie ihren Hang zu ausgefallenen Mustern hat.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Queen Elizabeth II. beim Gründonnerstags-Gottesdienst

Getty Images Prinzessin Eugenie in der St George's Chapel in Windsor

Getty Images Prinzessin Eugenie und Queen Elizabeth II. in Windsor

