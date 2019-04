Schon wieder ein modischer Fehlgriff von Oana Nechiti (31)? Die ehemalige Let's Dance-Tänzerin sitzt zurzeit in der DSDS-Jury – und macht dort eigentlich von Anfang an eine gute Figur. Seit vor zwei Wochen die Liveshows gestartet sind, sehen die Fans das aber ein bisschen anders. Schon bei der ersten Show musste die TV-Beauty heftige Fashion-Kritik einstecken. Aber auch Oanas heutiger Look fällt bei den Zuschauern gnadenlos durch!

"Kriegt Oana nur in so schrecklichen Outfits Aufmerksamkeit oder warum macht man das?" – solche fiesen Kommentare muss die Neu-Jurorin sich auf Twitter für ihren ausgefallenen Style gefallen lassen. Zugegebenermaßen hat die 31-Jährige mit einem weiß-goldenen Glitzer-Hoodie tatsächlich einen ziemlich extravaganten Look gewählt. Vor allem die XXL-Rüschen an den Ärmeln sind für die meisten Zuschauer ein No-Go. "Oana sieht aus, als hätte ihr Kleid in die Steckdose gefasst."

Der Profitänzerin sind solche Kommentare aber grundsätzlich egal. Im Promiflash-Interview steht sie zu ihrem einzigartigen Style und auch ihren DSDS-Looks: "Das interessiert mich nicht. Der Auftritt war einfach sehr Oana", meinte die Freundin von Erich Klann (32) zur Kritik an ihrem ersten Liveshow-Outfit.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti in der zweiten DSDS-Liveshow

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Tänzerin

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti bei der ersten "DSDS"-Live-Show 2019

Anzeige

Was sagt ihr zu Oanas heutigem Look? Sieht doch toll aus! Ganz schrecklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de