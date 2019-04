Dieser Auftritt ist buchstäblich ins Wasser gefallen! Eigentlich hatte Ed Sheeran (28) am vergangenen Donnerstag im Disneyland in Hongkong ein Konzert geben sollen. Das Event war restlos ausverkauft, doch die Fans warteten an diesem Abend vergeblich auf den Mega-Star, der – auch nach mehrmalig verschobener Startzeit – einfach nicht auftauchen wollte. Nun postete Ed im Netz ein Video, in dem er die Gründe für sein offenbar unverschuldetes Fernbleiben nannte!

In seiner Instagram-Story meldete sich der 28-Jährige nach dem ausgefallenen Konzert bei seinen Fans, die vergeblich im Regen auf ihn gewartet hatten. Dabei stellte er direkt zu Beginn klar: "Es hatte wirklich nichts mit mir zu tun!" Das ganze Team sei startklar gewesen, hätte aber wegen der schlechten Wetterverhältnisse die Bühne nicht betreten dürfen. "Sie sagten immer wieder: 'Nur noch eine halbe Stunde!' [...] Bis sie die Show schließlich komplett strichen", erklärte der Musiker weiter und betonte immer wieder: "Es hatte nichts mit mir zu tun!"

In seiner Ansprache an die enttäuschten Fans versicherte Ed schließlich, dass er die ausgefallene Show noch in diesem Jahr nachholen wolle. Außerdem werde er sich für eine Rückerstattung der Kosten einsetzen und seine Community diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

