Am Donnerstag war es so weit: Heidi Klum (45) und ihr Bald-Ehemann Tom Kaulitz (29) absolvierten ihren ersten gemeinsamen Auftritt in Deutschland! Zusammen mit Toms Zwillingsbruder Bill (29) liefen sie über den Red Carpet bei den About You Awards in München. Interviews gab das Trio zwar nicht, eine Sache verriet die Germany's next Topmodel-Moderatorin dann aber doch ganz beiläufig: So wird sie in diesem Jahr Ostern feiern!

Nur zu einem Interview ließen sich Heidi, Tom und Bill hinreißen – ansonsten verlief der Gang über den roten Teppich wortkarg. Einzig im Blitzlichtgewitter gab die 45-Jährige noch eine kleine Info preis. Auf die Frage, wo sie denn die Ostertage verbringen würde, antwortete sie mit einem knappen: "Bei den Schwiegereltern!" Zu denen scheint Toms Liebste ein gutes Verhältnis zu haben, immerhin verbrachten sie auch schon Weihnachten zusammen im Disney Land.

Durch ihr kurzes Statement wurde jedoch auch ein anderes Gerücht weiter angefacht: Sind das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist nicht mehr verlobt, sondern bereits längst verheiratet? Offiziell sind die Eltern der Zwillinge nämlich noch nicht Heidis Schwiegereltern. Glaubt ihr, dass Heidi das Duo nur scherzhaft schon Schwiegereltern nennt? Stimmt in der Umfrage ab!

P. Hoffmann / WENN.com Heidi Klum bei den About You Awards 2019

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den About You Awards 2019

Anzeige

Apega / WENN.com Heidi Klum bei den HeartRadio Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de