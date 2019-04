Was für ein Statement! Geordie Shore-Star Chloe Ferry (23) hat mit einer offenen Ansage auf die Liebesbezeugungen eines weiblichen Fans reagiert. Sie wies die Avancen der fremden Verehrerin nicht etwa zurück, sondern erinnerte sich an vergangene Tage – und die sollen richtig heiß gewesen sein. Chloe teilte ganz offen mit: Für immerhin zwei Tage in ihrem Leben sei sie auch schon lesbisch gewesen.

"Chloe ist eine meiner größten Inspirationen und lesbischen Schwärme. Ich kann das gar nicht verhindern. Tut mir nicht einmal leid", hatte die Verehrerin auf Twitter geschrieben. Chloe reagierte prompt. "Ich war zwei Tage lang lesbisch", schrieb die Beauty-OP-Anhängerin zurück. Auf Anfrage von Sun Online hat Chloe daraufhin verraten: "Ich habe zwei Tage lang versucht, eine Beziehung mit einem Mädchen zu führen. Doch als ich versucht habe, Sex mit ihr zu haben, musste ich feststellen, dass es mir nicht gefällt."

Namen nennt Chloe auch: Ihre Auserwählte soll damals niemand Geringeres als Show-Kollegin Charlotte Crosby (28) sein. "Niemand wusste davon und wir waren meist betrunken und machten so vor uns hin", erklärt die 23-Jährige und bekräftigt noch einmal, dass sie wirklich versucht hätten, eine Beziehung miteinander zu haben. Aber sie hätten sich schließlich doch eingestehen müssen: "Wir sind keine Lesben." Chloe ist seit 2017 mit "Geordie Shore"-Co-Star Sam Gowland fest zusammen – und ein Sprecher von Charlotte hat die Darstellung zurückgewiesen.

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Chloe Ferry bei den EMAs

WENN Chloe Ferry und Charlotte Crosby im Bett bei "Geordie Shore"

WENN Chloe Ferry und Charlotte Crosby bei "Geordie Shore"

