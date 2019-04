Cathy Hummels (31) zieh dich warm an! Die Influencerin ist eine echte Fashionista und begeistert ihre Fans regelmäßig mit ihren modischen Looks. Ob in Jeans und Sneaker oder in einem schicken Abendkleid – die Beauty ist immer ein Hingucker. In Sachen lässiges Styling macht ihr Mann Mats (30) ihr nun aber mächtig Konkurrenz. Das beweist ein gemeinsames Pärchenfoto, das die 31-Jährige nun via Social Media teilte.

Cool, cooler, Mats Hummels! Auf ihrem Instagram-Account postete Cathy einen Schnappschuss, auf dem ihr Göttergatte seine Poser-Qualitäten unter Beweis stellt – und das ziemlich eindrucksvoll. Auf dem gemeinsamen Fahrstuhl-Selfie trägt der Kicker ein komplett schwarzes Outfit, inklusive lässiger Sonnenbrille. Dazu setzt er noch einen verführerischen Blick auf. Seine Frau scheint schwer beeindruckt von seiner ernsten Attitude zu sein, denn ihr Kommentar zu dem Pic lautet: "Wer ist der Coolere? Achtung, rhetorische Frage."

Aber für ihre Community ist das Battle eigentlich eher unentschieden. "Heute der Mats. Aber du siehst auch cool aus", antwortete eine Userin ganz diplomatisch. Insgesamt freuen sich die Nutzer einfach, dass Cathy mal wieder ein Pärchenbild veröffentlicht – die haben bei den Hummels nämlich echten Seltenheitswert.

Getty Images Cathy Hummels 2018 in Berlin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in München, Februar 2019

Instagram / aussenrist15 Mats und Cathy Hummels im März 2019

