Fans müssen jetzt stark sein: Frank Ocean (31) ist nicht mehr zu haben. Der Rapper hält sein Privatleben weitgehend privat. Da durfte so mancher Anhänger heimlich von einer Beziehung mit seinem Idol träumen. Frank gehört zu den wenigen männlichen Rapstars, die sich zu ihrer Liebe zu Männern bekennen. 2012 hatte er auf Tumblr verraten, dass seine erste große Liebe ein Junge gewesen war. Nun gehört sein Herz einem anderen Mann – und das schon seit drei Jahren!

Die Nachricht fiel eher beiläufig in einem großen Interview mit dem Magazin Gayletter. Der Journalist wollte unter anderem wissen, ob der Musiker in Liebesdingen auf digitale Hilfsmittel zurückgreift. "Ich benutze keine Dating-Apps", antwortete Frank und ließ die Liebes-Bombe danach platzen: "Ich bin seit drei Jahren in einer Beziehung." Das war es aber auch schon, leider. Wer der Mann an seiner Seite ist, verriet der Musiker nämlich nicht.

Fest steht nur, dass er seinen Liebsten zumindest nicht per Tinder gefunden hat. Frank hat nämlich auch vor seiner Beziehung keine technischen Helferlein benutzt und wird das wohl auch künftig nicht tun. Er mochte das zwar nicht kategorisch ausschließen: "Aber es ist etwas hektisch, als berühmte Person auf Dating-Apps unterwegs zu sein", gab er zu bedenken.

Getty Images Frank Ocean bei einem Auftritt beim Bonnaroo Music & Arts Festival

Andres Otero / WENN.com Frank Ocean, Sänger

Getty Images Frank Ocean bei den Secret Genius Awards 2017

