Mary-Kate (32) und Ashley Olsen (32) zeigen sich selten in der Öffentlichkeit. Die berühmten Zwillinge halten ihr Privatleben eher fern vom Rampenlicht. Umso mehr sorgen sie für Schlagzeilen, wenn sie sich mal wieder bei einem Event zeigen. So auch, als sich Mary-Kate mit ihrem Ehemann Olivier Sarkozy (49) vor zwei Jahren auf einer Veranstaltung in New York ablichten ließen. Und auch am Donnerstag sorgten die Blondinen als Duo auf einem roten Teppich wieder für Blitzlichtgewitter.

Bei der Youth America Grand Prix 20th Anniversary Gala in New York traten die Olsen-Twins in einem einheitlichen Schwarz auf. Mary-Kate trug einen knöchellangen Mantel mit einer Kroko-Tasche, während sich ihre Schwester für einen Hosen-Style mit langem Blazer und Clutch entschieden hatte. Einzig Mary-Kates auffallend rote Pumps stachen aus ihren Outfits hervor. Ihre langen Haare ließen die Stars in sanften Wellen über ihre Schultern fallen.

Damit waren die Full House-Darstellerinnen ohne ihre Partner unterwegs. Denn nicht nur Mary-Kate soll mittlerweile in festen Händen sein. Ein Insider verriet im vergangenen Herbst, dass auch Ashley wieder total verliebt sei. Dabei soll es sich um Louis Eisner handeln, mit dem das TV-Gesicht bereits fünf Jahre befreundet gewesen war. Läuten da etwa auch schon die Hochzeitsglocken? "Sie sind keinesfalls in Eile. Louis ist zwar ein absoluter Beziehungstyp, aber er folgt nicht unbedingt den gesellschaftlichen Normen", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Mary-Kate und Ashley Olsen

Janet Mayer / Splash News Olivier Sarkozy und Mary-Kate Olsen bei einer Veranstaltung in New York

Mike Coppola/Getty Images for People.com Mary-Kate und Ashley Olsen bei der MET Gala 2016 in New York

