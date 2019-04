Dirty Dancing verzauberte 1987 die Welt. Jennifer Grey (59) und Patrick Swayze (✝57) wurden über Nacht zu Hollywoodstars, Tanzschulen konnten steigende Schülerzahlen verbuchen und der Soundtrack gilt noch nach über 30 Jahren als Kultplatte. Der Titelsong "Time Of My Life" führte lange die Charts an und räumte je einen Golden Globe und einen Oscar ab. Doch fast hätte es diesen Ohrwurm nie gegeben!

Im großen Finale schweben Tänzer Johnny und sein Baby zu den Klängen von "Time Of My Life" vor aller Augen übers Parkett und zeigen der Welt ihre Liebe. Kaum zu glauben, dass der Song fast nicht zustande gekommen wäre. Denn Songwriter Franke Previte hatte den Job zunächst abgelehnt, wie er im Gespräch mit The Guardian verriet. Zum Glück überlegte er es sich doch noch und schrieb das Duett für Bill Medley und Jennifer Warnes. Franke traf Patrick Swayze bei der Oscar-Verleihung. Der erzählte ihm, dass die Filmemacher bereits 149 Songs abgelehnt hatten, bevor sie "Time Of My Life" hörten!

"Ganz ehrlich, wir alle hassten den Film", zitiert der Songschreiber den Schauspieler. Die Dreharbeiten hatten mit der Schlussszene begonnen. Doch es gab noch keine Musik dazu. "Aber als wir den Song hörten, veränderte das den ganzen Film – und wie wir auf unsere Szenen reagierten. Es hat diesen Vibe erzeugt", so Patrick damals zu Franke.

ActionPress/United Archives GmbH Patrick Swayze und Jennifer Grey in "Dirty Dancing"

ActionPress/United Archives GmbH Szene aus "Dirty Dancing"

ActionPress/United Archives GmbH Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

