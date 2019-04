Haben sich Wayne Rooney (33) und seine Ehefrau Coleen (33) etwa wieder versöhnt? In den vergangenen Wochen sah es ganz danach aus, als stünde der Fußballstar kurz vor einer Scheidung. Die ewigen Sauftouren ihres Mannes und auch das Flirten mit anderen Frauen soll Coleen irgendwann einfach zu viel geworden sein. Mittlerweile scheint der Haussegen allerdings wieder gerade zu hängen: Wayne postet ein harmonisches Pärchenbild mit Coleen!

Auf dem Instagram-Schnappschuss ist von Streitigkeiten oder einem möglichen Ehe-Aus nichts mehr zu spüren. Arm in Arm lächeln die beiden glücklich in die Kamera. Dazu hat der 33-Jährige noch ein Pärchen-Emoji gepostet – also ganz klar: Wayne und Coleen sind immer noch ein Paar. Vor allem ihre vier gemeinsamen Söhne Kai, Klay, Kit und Cass dürften sich über die Versöhnung ihrer Eltern freuen.

Nicht zum ersten Mal wurde bei den Rooneys über eine Scheidung spekuliert. Schon kurz vor der Geburt des kleinen Cass soll Wayne fremdgegangen sein. Aber auch damals hat seine Frau ihm diesen Fehltritt offenbar verziehen.

Getty Images Wayne und Coleen Rooney im Jahr 2014

Anzeige

Instagram / waynerooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Wayne Rooney und seine Familie im Wembley-Stadion in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de