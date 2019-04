Erst wenige Tage ist es her, dass Maike Johanna Reuter (29) ein letztes Mal bei Alles was zählt über die Bildschirme flimmerte: Eineinhalb Jahre hatte die Schauspielerin die Rolle der Krankenschwester Pauline Reusch verkörpert, bevor diese in der Folge vom 15. April 2019 schließlich für ein Hilfsprojekt nach Indien auswanderte. Auch wenn ihr letzter Drehtag bereits etwas länger zurückliegt: Ihre Serienfigur scheint bei Maike einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben!

Im Gespräch mit RTL berichtete die 29-Jährige nach ihrem letzten Drehtag von den positiven Erinnerungen, die sie von ihrer ehemaligen Rolle behalten hat. Dabei offenbarte sie: "Was ich an Pauline echt bewundere, ist ihr Mut." So würde die Figur Pauline für die Liebe alle anderen Dinge zurückstellen. "So einen Mut würde ich mir manchmal auch wünschen", gestand die Schauspielerin schließlich.

Der Mut der Serienfigur scheint nach eineinhalb Jahren auch auf die Schauspielerin abgefärbt zu haben. "Es ist an der Zeit für neue Sachen", zeigte sich Maike nach ihrem Ausstieg entschieden. Hierzu hatte sie in einem älteren Interview mit RTL bereits verraten, dass sie sich künftig stärker ihrem Podcast sowie neuen schauspielerischen Herausforderungen widmen wolle.

Jan Niklas Berg Maike Johanna Reuter spielt Pauline Reusch bei "Alles was zählt"

MG RTL D / Julia Feldhagen Pauline Reusch (Maike Johanna Reuter) und Finn Albrecht (Christopher Kohn) bei "Alles was zählt"

TVNOW / Julia Feldhagen Maike Johanna Reuter, Schauspielerin

