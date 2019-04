Nachdenkliche Worte von Johannes Haller (31)! Seit Kurzem ist bekannt, dass der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer wieder Single ist. Obwohl er und seine Ex-Freundin Yeliz Koc (25) versucht haben, ihre Liebe zu retten, ging ihre Beziehung vor wenigen Wochen dann doch in die Brüche. Johannes scheint an der Trennung ziemlich zu knabbern zu haben – und wendet sich nun mit einem kryptischen Post an seine Fans.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der Neu-Single jetzt ein langes, persönliches Statement. "Wir müssen uns klar machen und akzeptieren, dass wir andere Menschen nicht verändern können – es fällt uns schon schwer, uns selbst zu ändern! Wie können wir dann erwarten, dass wir einen anderen Menschen verändern können", beginnt er seine emotionalen Zeilen. Man solle nicht mit aller Macht versuchen, einen Menschen zu ändern – wichtiger sei es, den Anderen stattdessen einfach zu verstehen: "Wenn wir uns dann endlich gegenseitig verstehen, kapieren wir endlich, dass der Andere nicht so sein muss wie ich, nicht so sein muss; wie ich will! Es ist die Unterschiedlichkeit meines Partners/Freundes, was unseren Blick auf das Leben erweitert! Wer dann genauer hinsieht, erkennt in der Unterschiedlichkeit seines Partners sich selbst und wird nicht nur ihn besser verstehen, sondern auch sich selbst!"

Ob er sich damit auf die Trennung von Yeliz bezieht? Zumindest ist es kein Geheimnis, dass das Liebes-Aus Johannes ziemlich an die Nieren geht. Bei den About You Awards in München bracht er vor wenigen Tagen sogar ein Interview mit Promiflash ab. "Im Moment sind einfach zu viele Emotionen drin und ich bin sicherlich irgendwo verletzt. Keine Ahnung, also, sorry, okay? Das ist echt ein blödes Thema gerade für mich", stammelte Johannes und suchte das Weite.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Star

Anzeige

action press Johannes Haller und Yeliz Koc 2018 auf Mallorca

Anzeige

WENN.com Johannes Haller bei den About You Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de