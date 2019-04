Da geht doch was! Nachdem Olly Murs (34) in den sozialen Netzwerken regelmäßig Bikini-Fotos von “Love Island”-Beauty Zara McDermott mit "Gefällt mir" markiert hatte, wollte der 34-jährige Sänger zunächst nichts von Gerüchten um eine Liebelei mit der 21-Jährigen wissen. Jetzt wurde bekannt: Olly und Zara daten sich offenbar seit rund einem Monat heimlich, nachdem die beiden sich beim Ausgehen in Essex persönlich kennengelernt hatten.

Nach einigen Dates soll Olly mittlerweile hin und weg sein von dem TV-Star. Ein Insider verriet der britischen Zeitung The Sun: "Olly ist ganz vernarrt in Zara und es ist nicht schwer zu sehen, warum." Zunächst sei der Musiker selbst davon ausgegangen, dass die beiden nur Freunde seien, doch es habe zwischen den beiden gefunkt. "Nun könnte sich ihre Romanze zu einer Beziehung entwickeln. Er behandelt sie wie eine Prinzessin und macht ihr sehr viele Komplimente, wenn er über sie spricht", erzählte die Quelle weiter.

Überraschend: Nachdem der "Dear Darling"-Interpret in der Vergangenheit die britische Moderatorin Melanie Sykes (48) und danach Reality-TV-Sternchen Caroline Flack (39) gedatet haben soll, erklärte Olly noch kürzlich in einem Interview mit dem Blatt: Er will nie wieder ein Rendezvous mit einer prominenten Frau haben.

Getty Images Olly Murs beim Photocall zum UK-"The Voice"-Finale

Anzeige

Getty Images Zara McDermott bei einem Event in London

Anzeige

Getty Images Olly Murs, britischer Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de