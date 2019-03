Olly Murs (34) hat eine wichtige Lektion gelernt! Seitdem sich der Sänger im Oktober 2015 von seiner Langzeitfreundin Francesca Thomas getrennt hatte, machte er zuletzt zahlreiche Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. So soll er unter anderem die britische Moderatorin Melanie Sykes (48) und die Reality-TV-Beauty Caroline Flack (39) gedatet haben. Zwar entwickelte sich aus beiden Flirts keine Beziehung, dafür erlangte der Musiker aber eine entscheidende Erkenntnis: Er möchte nie wieder ein Rendezvous mit einer Promilady!

In einem The Sun-Interview verrät Olly, dass er nach den Dates mit Melanie und Caroline nun weiß, wie schwer es Promipaare haben. "Ich ziehe echt meinen Hut vor diesen Beziehungen. Ich wüsste nicht, ob ich auf Dauer damit klarkommen könnte. Bei dem Gedanken, jemanden aus der Showbranche zu daten, bekomme ich irgendwie Angstzustände", gibt er ganz offen zu. Der "Troublemaker"-Interpret erklärt zudem, dass er sein Privatleben in Zukunft so gut es geht vor dem öffentlichen Druck schützen möchte.

Olly gesteht aber auch ganz offen, dass er endlich die Frau seines Lebens kennenlernen will. Daher möchte er sich in Zukunft auch nicht mehr so schnell in eine Beziehung stürzen, sondern sich beim Kennenlernen Zeit lassen. "Ich möchte jemanden treffen, bei dem der Funken überspringt. Ich bin mir bewusst, dass dieses Kribbeln dann auch nicht für immer anhält. Aber ich möchte eine Beziehung führen, die mir das Gefühl gibt, dass ich die Richtige gefunden habe", erläutert der 34-Jährige seine Sicht der Dinge.

Getty Images Olly Murs bei den Global Awards 2019

Getty Images Olly Murs in Birmingham

Getty Images Olly Murs in London

