Jennifer Garner (47) zählt zu den Schönheiten in Hollywood! Das wissen auch die Macher des People-Magazins und lassen sie in diesem Jahr auf dem Cover der Schönheits-Ausgabe ("The Beautiful Issue") lächeln. Bis 2018 kürte die US-Zeitschrift alljährlich die "schönste Frau der Welt". Um zu verdeutlichen, dass es sich nicht um einen Schönheitswettbewerb handele, hat die Redaktion die Sonderausgabe mit dem neuen Namen ins Leben gerufen. In dem Interview zu ihrem Titelbild verblüfft die Ex-Frau von Ben Affleck (46) nun mit einer Aussage über ihr Aussehen.

"Ich war absolut keines der hübschen Mädchen, sodass ich die Unsicherheiten einfach umgangen und mich selbst nie als attraktiv angesehen habe. Es war einfach nicht Teil meines Lebens", verrät die Zweifach-Mama, die spätestens seit ihrer Rolle als Elektra Natchios in "Daredevil" als eine der heißesten Schauspielerinnen der Traumfabrik gilt.

Äußerlichkeiten seien in Jennifers Familie nie ein Thema gewesen. "Ich glaube nicht, dass uns meine Eltern jemals gesagt haben: 'Ihr seid hübsch.' Und deshalb haben wir nie darüber nachgedacht", erklärt die 47-Jährige ihre Einstellung. Diese lockere Attitüde hat sie mit der Cover-Dame aus dem Vorjahr gemeinsam – Sängerin Pink (39).

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner im April 2019

Getty Images Jennifer Garner im Dezember 2018 in Beverly Hills

Getty Images Jennifer Garner

