Manche Dinge ändern sich nie, auch wenn aus Kindern irgendwann zwangsläufig Erwachsene werden. So ist es anscheinend auch bei Sängerin Katy Perry (34), die nun offenbarte, dass sie ein riesiger "Arielle, die Meerjungfrau"-Fan ist. Anlässlich einer Disney-Edition von American Idol tauchte die Sängerin, die eine Jurorin der TV-Show ist, in einem aufwendigen Kostüm auf – verkleidet als die böse Meerhexe Ursula!

Die Meerhexe überredet Arielle im Kultfilm, ihre wunderschöne Stimme gegen Beine zu tauschen. Wie auf den Bildern auf Katys Instagram-Account zu sehen ist, hatte sich die Sängerin nicht nur ihr Haar in Ursula-Wellen gestylt, sondern auch ihr Gesicht lila angemalt, sodass sie ihrer Zeichentrickvorlage täuschend ähnlich sah. Absolutes Highlight war auch ihr Kostüm selbst, bei dem mehrere Tentakel Katys Beine umspielten, die mit lilafarbenen Saugnäpfen besetzt waren. Außerdem waren sie mit Fäden versehen, sodass die 34-Jährige sie bewegen konnte, als schwämme sie tatsächlich im Wasser. Ihre Co-Juroren Lionel Richie (69) und Luke Bryan (42) traten an dem Abend im Gegensatz dazu in normaler Kleidung auf.

Doch ihre Fans mit immer neuen Looks zu überraschen, ist mittlerweile sowas wie Katys Markenzeichen. Erst kürzlich postete sie ein Foto von sich selbst, auf dem sie einen welligen, blonden Longbob trägt und kaum wiederzuerkennen war. Dazu schrieb sie auf Spanisch: "Wie heißt du, Baby?"

Getty Images Katy Perry in Kalifornien

Anzeige

Instagram / katyperry Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie, Juroren bei "American Idol"

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de