Huch, fast hätte man Katy Perry (34) nicht erkannt! Die Sängerin bewies in den vergangenen Jahren immer wieder: In Sachen Hairstyle ist ihr nichts zu bunt oder zu wild. Ob pink oder grün, lang oder kurz – die "Swish Swish"-Interpretin hat so ziemlich alles durch. Doch in vergangenen Monaten wurde ihr kurzer Pixie Cut zu ihrem Markenzeichen. Umso überraschender kommt nun ein neues Foto, auf dem sich die Chartstümerin mit blonder Wallemähne zeigt.

Hatte Katy etwa Lust auf eine optische Veränderung? Auf ihrem Instagram-Account postete sie am Freitag ein Spiegel-Selfie – absoluter Blickfang: ihre langen, blonden Haare, die ihr in leichten Wellen über die Schulter fallen. Dazu schrieb sie auf Spanisch "Como te llamas baby?" – zu Deutsch: "Wie heißt du Baby?" Außerdem verlinkte sie den spanischsprachigen Sänger Daddy Yankee (42) auf dem Pic, mit sie kürzlich ihre gemeinsame Single "Con Calma" veröffentlichte. Unterzog sich die Verlobte von Orlando Bloom (42) vielleicht für den Dreh des dazugehörigen Musik-Videos dem haarigen Make-over?

Warum auch immer sich die 34-Jährige plötzlich mit der blonden Mähne zeigt, ihre Fans feiern den Look. In den Kommentaren hagelte es ordentlich Komplimente. "Die Farbe und der Schnitt sehen an dir einfach unglaublich aus", schwärmte eine Userin. Wie gefällt euch Katy mit dem Style? Stimmt ab!

Getty Images Katy Perry während ihrer Performance im The Theatre at Ace Hotel

Jemal Countess / Getty Images Katy Perry bei einem Konzert

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Katy Perry auf einem Event in Los Angeles im Februar 2019

