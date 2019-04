Der Geburts-Countdown läuft! Das erste Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) könnte theoretisch jeden Augenblick das Licht der Welt erblicken. Britischen Medienberichten zufolge soll Meghans Mama Doria Ragland sogar bereits in die englische Hauptstadt gereist sein, um ihrer Tochter im entscheidenden Moment beistehen zu können. Von dem anderen Elternteil der ehemaligen Schauspielerin fehlt bislang jedoch jede Spur: Wo ist nur Meghans Papa Thomas Markle (74)?

Der Opa des adeligen Sprosses sei derzeit nicht in London und plane auch in absehbarer Zukunft keine Reise in die Metropole. Das verriet nun ein Bekannter des US-Amerikaners gegenüber TMZ. Grund für seine Abwesenheit seien dieses Mal jedoch keine gesundheitlichen Probleme wie kurz vor der Traumhochzeit im Mai vergangenen Jahres – stattdessen sei die anhaltende Eiszeit zwischen ihm und seiner Tochter der Grund für sein Fernbleiben.

Seit August 2018 sollen Meghan und ihr Vater schon nicht mehr miteinander gesprochen haben. Dennoch sei dem 74-Jährigen sehr daran gelegen, ihre Beziehung wieder ins Reine zu bringen. Er hoffe, dass die beiden durch sein Enkelchen letztendlich wieder zueinanderfinden werden, so die Quelle weiter.

