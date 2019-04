Es ist eine der begehrtesten Veranstaltungen bei Germany's next Topmodel. In jedem Jahr entführt Heidi Klum (45) zwei ihrer Kandidatinnen zur weltberühmten amfAR-Gala nach New York, einem Wohltätigkeits-Event, bei dem Spenden für den Kampf gegen AIDS gesammelt werden. Besonders spannend für die ausgewählten Models? Sie müssen dort ihren allerersten Red Carpet absolvieren und treffen auf absolute Mega-Stars wie Kim Kardashian (38) oder Jay-Z (49). Welche beiden Mädels Heidi dieses Jahr mitnimmt? Promiflash verrät es schon jetzt!

Achtung, Spoiler!

Schon im ProSieben-Teaser merkt man den GNTM-Girls die Aufregung an. "Das ist ein Traum von jedem Mädchen", schwärmt Lena. Ob sie auch diejenige ist, für die sich der Traum am Ende erfüllt? Promiflash weiß: nein! Vanessa und Cäcilia dürfen Heidi zur amfAR-Gala begleiten, wie Fotos des besonderen Abends beweisen. Farblich auf die Modelmama abgestimmt, tragen die beiden atemberaubende Kleider in hellen Nude-Tönen, wobei Heidi im Gegensatz zu ihren Schützlingen auf deutlich mehr Dekolleté setzt.

Wie die vergangenen Jahre zeigen, schafft es meistens mindestens eine der beiden amfAR-Mädels auch ins Finale von GNTM. Was glaubt ihr – wird das auch bei Vanessa und Cäcilia der Fall sein? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala in New York 2019

Splash News Heidi Klum und die GNTM-Kandidatinnen Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Splash News Heidi Klum, Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

