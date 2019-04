Amrei Haardt (29) verstärkt ab dem 31. Mai Alles was zählt. Die Kölnerin stand bereits in den Jahren 2015 und 2016 für eine andere Serie vor der Kamera: Bei Unter uns verkörperte die Schauspielerin Jule Kasper. Ansonsten war die Beauty auch schon bei "Lifelines", "Soko Leipzig" und "Der Kriminalist" zu sehen. An Erfahrung mangelt es der 29-Jährigen also nicht. Doch welche Rolle wird die Schönheit in der beliebten Vorabend-Sendung übernehmen?

Wie RTL jetzt bekannt gab, wird Amrei Nathalie Reichenbach, die jüngere Cousine von Isabelle Reichenbach, gespielt von Ania Niedieck (35), mimen. Nathalie gehöre zu dem verarmten Zweig der Familie und die beiden Frauen hätten sich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und nur hin und wieder telefoniert. Doch auf einmal stehe die Verwandte vor der Tür und auf Anhieb passe die Chemie zwischen den beiden.

Ähnlich verhalte es sich auch zwischen Amrei und Ania, wie die Schauspielerin gegenüber dem Fernsehsender offenbarte: "Wir haben uns ein paar Mal gesehen und sie war mir auf Anhieb sympathisch. Sie ist eine klasse Frau, total witzig. Ich muss immer wieder über ihren schwarzen Humor lachen." In den ersten Tage habe die Blondine sie durch die gesamte Produktion geführt, wodurch sich die Studentin sofort sehr gut aufgehoben gefühlt habe.

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Amrei Haardt 2018 im Filmpalast in Köln

Anzeige

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Ania Niedieck im November 2018

Anzeige

TVNOW / Lena Faye Amrei Haardt, Soap-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de