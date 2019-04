Dieses Feuer sorgt noch immer für Aufsehen! Vor einigen Tagen brannten große Bereiche der Kathedrale Notre-Dame in Paris nieder – weite Teile der Öffentlichkeit und auch viele Promis zeigten sich geschockt. Innerhalb kürzester Zeit gingen für den Wiederaufbau des Wahrzeichens Spenden in Millionenhöhe ein: Allein der Disney-Konzern spendete ganze fünf Millionen Euro. Doch einer Person scheint das ganz und gar nicht zu gefallen: Schauspielerin Pamela Anderson (51) – sie findet, das Geld werde an anderer Stelle viel dringender gebraucht!

"Sicherlich hätten die in Marseille leidenden Kinder die 100.000 Euro besser gebrauchen können als die Kirche, die bereits über eine Milliarde Spenden von Milliardären erhalten hat", echauffierte sich die Ex-Frau von Kid Rock (48) auf Twitter, nachdem sie zuvor eine Spendengala für Kinder in Marseille besucht hatte. Während der Veranstaltung sei plötzlich nicht nur Geld für die jungen Menschen, sondern auch für die Kathedrale gesammelt worden. Schließlich hätten sie und ihr Freund, Fußballer Adil Rami, das Event dann verlassen.

Der Baywatch-Star ist im Übrigen nicht der erste Promi, der öffentlich seinen Unmut über die vielen Spenden für Notre Dame geäußert hat: Auch Natascha Ochsenknecht (54) hatte die Flut an Hilfsgeldern bereits kritisiert – sie hätte die finanziellen Mittel lieber an anderer Stelle gesehen: "Auf der Welt verhungern Menschen, weil kein Geld da ist", schimpfte die 54-Jährige.

