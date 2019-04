In dieser Staffel von Germany's next Topmodel gibt es eine Besonderheit! Modelmama Heidi Klum (45) verzichtet auf eine feste Jury und lädt stattdessen in jeder Folge eine andere berühmte Persönlichkeit zur Unterstützung ein. So durften die Nachwuchs-Models in der vergangenen Folge mit It-Girl Paris Hilton (38) arbeiten – was allerdings nicht bei allen gut ankam. Ob der Juror in der nächsten Folge für mehr Begeisterung sorgen wird? In der 13. Episode sitzt nämlich Bill Kaulitz (29) neben Heidi!

Nächste Woche wird Heidis Schwager die Leistungen der Mädels beurteilen – und wie ein Trailer zur kommenden Folge verrät, freuen sich die Kandidatinnen riesig über den Überraschungsgast. Doch können sie den Sänger mit ihren Tanz-Performances im Dragqueen-Look auch überzeugen? "Nee, umgehauen hat es mich nicht", stellt er während der Challenge einmal klar.

Dass Heidi den Bruder ihres Verlobten in die Show holt, zeugt von einer engen Beziehung zwischen den beiden. Und selbst Tom (29) musste in einem Interview bereits zugeben: "Das ist auch zum ersten Mal, glaube ich, dass Bill eine Freundin von mir mag." Dem konnte Bill nicht widersprechen und ergänzte: "Ich könnte mich nicht mehr freuen. Für mich ist das natürlich was ganz Besonderes, klar, das ist so ein bisschen, als ob ich mitheirate."

Giovanni/ MEGA Bill Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / billkaulitz Sänger Bill Kaulitz

Promiflash Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den ABOUT YOU Awards

