Endlich meldet sich Ben Affleck (46) wieder mit Film-News zurück! In den vergangenen Monaten machte der Schauspieler hingegen hauptsächlich wegen seiner Alkoholsucht Schlagzeilen – besonders der dritte Aufenthalt in einer Entzugsklinik im August letzten Jahres wurde in den Medien groß thematisiert. Im März verkündete der Hollywood-Star, dass ihn der Kampf gegen den Alkohol sein restliches Leben begleiten werde. Jetzt will sich der Oscar-Gewinner zudem endlich wieder seiner größten Leidenschaft widmen – der Arbeit in der Filmbranche!

Ben wird in dem Weltkriegsdrama "Ghost Army" nicht nur sein schauspielerisches Können einbringen, sondern auch Regie führen, wie Hollywood Reporter berichtete. Das Werk basiert auf dem Buch "The Ghost Army of World War II" (zu Deutsch: "Die Geisterarmee des Zweiten Weltkriegs") von Rock Beyer und Elizabeth Sayles. Es ist nicht das erste Mal, dass der 46-Jährige vor und hinter der Kamera in Erscheinung tritt: 2013 sahnte das Multi-Talent zahlreiche Preise für "Argo" ab, den er auch mitproduzierte.

Auch privat scheint es bei Ben wieder bergauf zu gehen. Mitte April wurde er erstmals mit einer bisher unbekannten Blondine gesichtet. Ob die Beauty nur eine gute Freundin oder eine potenzielle Partnerin ist, ist bisher nicht bekannt. Die Fotos wurden allerdings im Umkreis der Schule von Bens Kindern geschossen – demnach könnte die Frau auch die Mutter eines Mitschülers sein.

BG004/Bauergriffin.com/MEGA Ben Affleck im März 2019 in Los Angeles

MEGA Ben Affleck im April 2019 in Santa Monica

Splash News Ben Affleck mit einer Unbekannten in Los Angeles

