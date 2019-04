Alicia, Nick, Joana oder Davin: Wer wird Deutschland sucht den Superstar gewinnen? Für die Finalisten wird's heute Abend ernst: Die vier müssen ein letztes Mal Vollgas geben, um nicht nur die Jury, sondern vor allem die Zuschauer von sich zu überzeugen. Wenn's nach den Promiflash-Lesern geht, hat einer von ihnen längst die Nase vorn: Sie sehen Davin auf dem ersten Platz!

In wenigen Stunden entscheidet sich, wer in diesem Jahr als Gewinner aus der Kult-Castingshow hervorgehen wird. Für die über 5.000 Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage steht mit 33 Prozent fest: Altenpfleger Davin wird die meisten Anrufe bekommen! Doch Nick ist ihm dicht auf den Fersen. Der Straßenmusiker liegt mit 26 Prozent knapp dahinter, gefolgt von der 17-jährigen Joana. Beauty Alicia würde nach diesem Ergebnis so gerade eben das Treppchen verpassen.

Der Gewinner darf sich jedoch nicht nur über den Titel freuen – er darf sich auch über satte 100.000 Euro freuen! Was Publikumsliebling Davin damit wohl anstellen würde? Darüber habe sich der 20-Jährige noch keinen Kopf gemacht: "Ich denke nur von Auftritt zu Auftritt", beteuerte er im Promiflash-Interview. Allerdings wolle er sich irgendwann mit einer betreuten WG für Senioren selbstständig machen.

