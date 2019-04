Punkteregen für Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov! Nachdem das Let's Dance-Tanzpaar in den Wochen zuvor eher mittelmäßige Pünktchen von den Juroren bekommen hatte, heimste Team EvEv in der fünften Show stolze 26 Punkte, Standing Ovations und sogar Lob inklusive einer Umarmung von Joachim Llambi (54) ein. Natürlich war die Freude bei den bisher eher kritisierten Tänzern groß. Ob die zwei nun endlich mal entspannter an den Wettstreit rangehen können?

Promiflash schnappte sich das Tanzpaar und hakte gleich mal nach: "Wir sind jetzt weitergekommen und ich bin megaglücklich, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt auf die faule Haut legen kann, weil nach dem Hoch kommt ja auch wieder ein Tief. Man darf auch nicht zu viel loben", lautete die einleuchtende Antwort der Ulknudel. Obwohl die amtierende Dschungelcamp-Siegerin einen großen Erfolg verbuchen konnte, sei sie nun aber wieder genauso aufgeregt wie zuvor.

Evelyn ließ sich nicht von der großartigen Rückmeldung der Jury blenden: "Jetzt muss ich wieder von null anfangen. Das kann ja sein, dass ich dann nur fünf Punkte bekomme. Man weiß es nicht, es wird ja immer härter. Es ist ja wieder ein Pärchen weg." Auch Parkettpartner Evgeny war sich bewusst, dass nächste Woche eine ganz neue Woche beginnt. Ausruhen? Das kommt für das motivierte Duo so gar nicht infrage!

Getty Images Evelyn Burdecki, Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Evgeny Vinokurov

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der 5. "Let's Dance"-Show

Getty Images Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Kandidatin

