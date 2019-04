Wenn das mal nicht geplant gewesen ist! Taylor Swift (29) veröffentlichte am Freitag nach jahrelanger Pause erstmals wieder einen neuen Song. Eine dürfte ihr musikalisches Comeback wohl nicht sonderlich gefallen: Kim Kardashian (38). Seit Ewigkeiten liegen die Sängerin und die Reality-Queen schon im Clinch. Und während Taylor den Release ihres Tracks "ME" feierte, machte Kim Werbung für Schlangen-Schmuck. Etwa ein indirekter Diss gegen ihre Erzrivalin?

Dieser Meinung waren jedenfalls viele User im Netz! Dass Kim gerade am Tag der Veröffentlichung Accessoires in ihrer Instagram-Story präsentierte, die mit goldenen Schlangen verziert waren, sahen viele als erneute Beleidigung. Vor allem Taylors Community zeigte sich alles andere als erfreut über diesen vermeintlichen Seitenhieb. "Es wird die Zeit kommen, in der Kim Kardashian sich häutet und damit die wahre Schlange zum Vorschein kommt!", prophezeite ein Swiftie ganz theatralisch via Twitter.

Kim und Taylor liefern sich seit 2016 einen erbitterten Social Media-Zoff, ausgelöst durch eine Zeile in Kanye Wests (41) Hit "Famous". Schon damals bezeichnete die Gattin des Rappers TayTay als Schlange.

Getty Images Taylor Swift bei der Time 100-Gala in New York City

Anzeige

Instagram / kimkardashian Schlangen-Schmuck von Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

Anzeige

Meint ihr, Kims Post war wirklich ein Diss? Ja. Eindeutig. Nein. Quatsch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de