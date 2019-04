Hat er sich wirklich einfach schnell aus dem Staub gemacht? Dass sich Dieter Bohlen (65) wohl einen etwas anderen Ausgang des DSDS-Finales gewünscht hat, ist eigentlich kein großes Geheimnis. Immerhin hatte er Kandidat Nick Ferretti nicht nur selbst entdeckt und ihn höchstpersönlich zum Casting eingeladen, er bezeichnete seinen Final-Auftritt gestern Abend sogar als besten der gesamten Castingshow-Geschichte. Der Straßenmusiker musste sich allerdings schlussendlich doch gegen Sieger Davin Herbrüggen geschlagen geben – und dem soll Dieter angeblich nicht mal gratuliert haben.

Der Abgang des Pop-Titans wird von den Promiflash-Lesern auf Facebook heiß diskutiert. Einiger User wollen gesehen haben, dass sich der Musikproduzent ohne ein Wort fix vom Acker gemacht hat. "Ich freue mich sehr für Davin, aber dem Bohlen hat man die Enttäuschung total angesehen, lief halt nicht nach seinem Plan" und "Verdient gewonnen... Aber der Bohlen hat nicht gratuliert und ist von der Bühne gegangen", lauten zwei der kritischen Kommentare. Ein anderer Zuschauer ist sich außerdem sicher, dass Nick eh seinen Weg gehen werde, da er doch sicherlich längst bei Dieter unter Vertrag stünde.

Ob sich Dieter in der Live-Show tatsächlich nicht für Glückwünsche durchringen konnte, bleibt offen. Feststeht allerdings, dass er sich zumindest kurz danach auf seinem Instagram-Profil an den Gewinner wendet. "Gratulation an Davin! War eine tolle Staffel", hält er in einem kurzen Post fest.

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale

Anzeige

Getty Images Davin Herbrüggen, DSDS-Sieger 2019

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de