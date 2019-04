Shirin Nikkhah-Shirazi kann es immer noch nicht fassen! Vor gut einem Jahr stand sie bei The Biggest Loser im Finale. Zwar konnte sie den Sieg am Ende nicht einfahren, doch das Positive an ihrer Show-Teilnahme überwiegt. Danach passte die Tänzerin endlich wieder in ihr Brautkleid und hat auch nach dem Ende der Drehzeit für ihre Traumfigur weiter ordentlich Gas gegeben. Jetzt schaute Shirin zurück und ist einfach nur dankbar.

Anlässlich des diesjährigen Staffelendes wurde die 1,55 Meter große Ex-Kandidatin ganz sentimental und teilte ihre Gedanken mit ihrer Instagram-Community. "Genau ein Jahr ist es her, als ich im Finale von 'The Biggest Loser' stand und meinen wohl emotionalsten und größten Tanzauftritt hatte. Seither haben sich neben meinem neuen schmerzfreien Körper- und Lebensgefühl viele Freundschaften, neue Interessen und Möglichkeiten ergeben", schwärmte die Zumba-Lehrerin unter einem Vorher-Nachher-Foto aus ihrer Final-Episode. Für all diese Möglichkeiten und die ständige Unterstützung wolle sie den TBL-Trainern sowie ihrer Netzgemeinde danken.

Den heutigen Finalisten wünscht Shirin zudem alles Gute und ist sehr gespannt, wer den Titel des "Biggest Losers 2019" am Ende mit nach Hause nehmen wird. In dieser Hinsicht sind sich auch die Coaches des Formats noch nicht ganz einig. Welcher der vier verbliebenen Teilnehmer am Ende auf der Waage überzeugen kann, ist heute Abend ab 20:15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

SAT.1 / Benedikt Mueller Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / Shirin_thebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Finalistin Shirin im Juni 2018

SAT.1 / Benedikt Müller Dr. Christine Theiss (m.) mit den vier Finalisten Julian, Mario, Melanie und Michael

