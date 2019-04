In der neuen Sendung Guidos Masterclass sucht Guido Maria Kretschmer (53) nach dem nächsten deutschen Modetalent. Am heutigen Tag flimmerte die Mode-Show zum ersten Mal über die Bildschirme. Zwölf amtierende Nachwuchsdesigner mussten sich in der Auftaktausgabe beweisen und aus alltäglichen Gegenständen ein Kleid kreieren. Am Ende schafften es acht von ihnen in die begehrte "Masterclass". Dieses neue Konzept überzeugte die Zuschauer!

Knapp 100 Minuten konnten Anhänger dem beliebten Star-Designer dabei zusehen, wie er die Teilnehmer seiner Show bei ihren Challenges unterstützte und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand. Und genau diese nahbare Art des Modeschöpfers gepaart mit den sympathischen Kandidaten begeisterte die Zuschauer auf Anhieb. So freute sich ein Fan euphorisch auf Twitter: "Die Sendung ist jetzt schon die beste Modesendung im deutschen Fernsehen! Endlich mal etwas im TV ohne kreischende Teenies, halbnackte Frauen oder geistig eingeschränkte Asis."

Auch der Sender Vox zeigte sich im Vorfeld bereits ziemlich überzeugt von dem Konzept. In einem früheren Interview mit Promiflash verriet Guido, dass bereits jetzt an einer Fortsetzung gearbeitet werde: "Wir sind schon dabei, für die zweite Staffel zu casten." Wie fandet ihr die neue Show? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Andreas Friese Anna Schuster, Robin Rau, Denis Goec, Melanie Lindner, Laurent Hermann Progin, Ibrahim Musa Simone,

TVNOW / Arya Shirazi Guido Maria Kretschmer, Star-Designer

ActionPress / Wenzel, Georg Guido Maria Kretschmer 2019 in Berlin

