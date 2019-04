Cathy Hummels (31) wurde freigesprochen! Am Montag fiel das Urteil in dem Gerichtsverfahren gegen die Influencerin. Ihr wurde vorgeworfen, bei ihren Social-Media-Beiträgen die Reklame nicht ausreichend gekennzeichnet zu haben. Diese Anschuldigungen bestritt die Ehefrau von Mats Hummels (30) bis zuletzt und wurde jetzt schlussendlich von einer Richterin in allen Punkten freigesprochen. Nun meldet sich Cathy das erste Mal zu Wort.

Die Spielerfrau bedankt sich noch am selben Tag via Instagram beim Münchner Landgericht dafür, dass es ihren Fall so ausführlich bearbeitet habe. Gleichzeitig hat sie aber auch eine klare Message: "Ich kämpfe weiter für Transparenz und vor allem für Recht – eben dass wir ("Influencer") das gleiche Recht zugesprochen bekommen wie Fernseh- und Printmedien." Sie wünsche sich für die Zukunft, dass ihre Branche endlich ernst genommen und nicht "als Grippevirus bezeichnet" würde.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Influencerin stehe Cathy beispielsweise für mehr Natürlichkeit ein, wie sie Promiflash bereits vor einiger Zeit verraten hat: "Ich finde, man muss ein bisschen echter sein. Wenn ich meine Storys poste, dann achte ich auch echt nicht drauf, ob ich jetzt perfekt gestylt bin." Da Hacker Accounts ohnehin schnell knacken und auf unbearbeitete Pics zugreifen könnten, verzichte die Dirndl-Designerin lieber auf Photoshop, Filter oder ähnliches.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Getty Images Cathy Hummels 2018 in Berlin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im März 2019

