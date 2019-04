Sie kann ihre Hochzeit kaum noch erwarten: Vor wenigen Monaten überraschte Schauspieler Chris Pratt (39) seine Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit. Er hatte seiner Freundin Katherine Schwarzenegger (29), der Tochter von "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger (71), einen Heiratsantrag gemacht – und sie sagte "Ja". Am Wochenende feierte Katherine nun ihren Junggesellinnen-Abschied und hatte bei diesem besonderen Event einige prominente Gäste bei sich!

Wie People berichtete, schmiss die 29-Jährige am Samstagabend eine ausgelassene Sause mit ihren Mädels. Die Party fand im engsten Freundes- und Familienkreis im Haus von Katherines Mutter Maria Shriver (63) statt. Unter den überwiegend weiblichen Gästen befand sich auch Talkmaster-Legende Oprah Winfrey (65). Doch so ganz ohne Männer kam die Fete offenbar doch nicht aus: Im Laufe des Tages statteten sowohl der Bräutigam in spe als auch Kathrines Vater Arnold der Gesellschaft einen Besuch ab.

Wann genau der große Tag der beiden Turteltauben über die Bühne gehen wird, ist noch nicht bekannt. Vor Kurzem verriet ein Insider dem People-Magazin: "Sie haben eine allgemeine Vorstellung, wann die Hochzeit stattfinden soll, aber noch nicht den genauen Zeitpunkt. Katherine ist dabei, alles zu planen. Sie liebt es.”

STARTRAKS PHOTO INC. Oprah Winfrey in New York, 2008

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Autorin

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

